AstraZeneca, Lazio blocca open week per over 18. Umbria: stop a seconda dose

Sospese "precuzionalmente" per "la giornata odierna" in Umbria le somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di eta' inferiore a 60 anni. La decisione e' stata annunciata dal commissario per l'emergenza Covid in Umbria, Massimo D'Angelo, in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico (Cts) anche sul possibile cambio di farmaco per i richiami. La Regione ha spiegato che "a seguito della decisione formale del Cts verranno rese note le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni gia' vaccinati con prima dose AstraZeneca".

AstraZeneca: Lazio sospende open week per over 18

"Ieri sera abbiamo sospeso il prosieguo della open week per gli over 18 con AstraZeneca e ora sono in corso i richiami per chi il vaccino lo ha gia' fatto". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanita' del Lazio, Alessio D'Amato, presentando il nuovo sistema di prenotazione dei medici di medicina generale.

"Le prossime decisioni speriamo siano rapide, chiare e inequivocabili da parte del Comitato tecnico scientifico e del ministero circa le modalita' di utilizzo e somministrazione per le rispettive fasce di eta' del vaccino AstraZeneca, soprattutto per quanto riguarda il richiamo dello stesso perche' ovviamente avra' un'influenza sulla numerosita' dei richiami che devono essere fatti". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, presentando il nuovo sistema di prenotazione dei medici di medicina generale. "Speriamo - ha ribadito - che questa questione venga risolta nelle prossime ore in modo chiaro e inequivocabile".