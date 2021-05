Ursula: "Sul Covid l'Italia aveva ragione. Da Firenze un nuovo Rinascimento"

Covid, von der Leyen: "Gli italiani avevano ragione, l'Ue doveva essere coinvolta"

"L’Ue non è stata progettata per combattere una pandemia”, ma “ricordo molto bene i primi giorni della pandemia e la chiamata all’Europa arrivata dall’Italia. Il popolo italiano ha chiesto all’Europa di intervenire” e “aveva ragione”. Così la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del The State of the Union, appuntamento annuale organizzato dall'Istituto universitario europeo.

Von der Leyen: "Il Rinascimento di Firenze ha fatto la storia d'Europa"

“Firenze è la città del Rinascimento, il posto dove tutto è iniziato dopo il Medioevo”. "Da Firenze lo spirito di un nuovo Rinascimento si diffuse in tutto il resto d’Europa dopo la piaga del tardo Medioevo, per questo non potrebbe esserci città migliore per l'incontro sullo Stato dell'Unione", ha dichiarato la presidente della commissione europea, Ursula, nel corso dell'evento a Firenze. “L’Europa è una storia di rinascimenti”, ha proseguito, pronunciandolo in italiano, in videoconferenza alla decima edizione dell’evento.