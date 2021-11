Vaccini: dal Governo Draghi una campagna per convincere i No Vax

Il Consiglio dei ministri ha previsto nel decreto legge riguardante le vaccinazioni il lancio di una campagna di informazione sui media per convincere i No Vax, così da contrastare la quarta ondata di Covid.

“Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale – si legge nel testo – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-Sars-CoV-2".

"All’attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità”.