Vaccini, Figliuolo: "A metà ottobre l'82% immunizzato". Il piano terza dose

Vaccini, Figliuolo: "A metà ottobre l'82% immunizzato". Piano terza dose

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Il rientro a scuola è considerato un fattore di rischio e già migliaia di studenti sono in Dad dopo appena una settimana dall'inizio delle lezioni. Per questo il generale Figliuolo, in accordo col governo, ha deciso di accelerare il piano per la terza dose dei vaccini. "La macchina organizzativa è pronta, - spiega il commissario per l'emergenza al Corriere della Sera - dopo i “fragili” procederemo con le altre categorie. Nei prossimi giorni il Cts dovrà fornire le ultime indicazioni «e poi andremo avanti per chi ha più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e i sanitari in modo da meglio preservare chi più ne ha bisogno".

"Arriveremo - prosegue Figliuolo al Corriere - all’82% di persone completamente vaccinate e una percentuale superiore di prime dosi. Sono soddisfatto perché abbiamo già 41 milioni di immunizzati, pari a circa il 76% degli over12. È un bel risultato, e abbiamo visto anche un incremento delle prenotazioni. Se continua il trend dell’ultima settimana, a metà ottobre potremmo vedere l’82% di persone completamente vaccinate e una percentuale superiore di prime somministrazioni. A chi non vuole vaccinarsi suggerisco di informarsi chiedendo al proprio medico, ai sanitari che operano nelle corsie degli ospedali, a chi ha visto o patito la sofferenza del Covid. A loro dico che abbiamo avuto oltre 130 mila morti e abbiamo ancora adesso moltissime persone che ancora portano i segni del long Covid. Informatevi e poi fate una scelta che sia libera, nessuno vuole obbligarvi".