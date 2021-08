Vaccini, la brusca frenata di agosto. Poche dosi iniettate, 12 mln scoperti

Vaccini, la brusca frenata di agosto. Poche dosi iniettate

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i numeri, con i contagi in aumento, gli ospedali tornati ad essere sotto pressione, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva e la variante delta che ormai domina su tutto il Paese. Si torna a parlare di zona gialla, già lunedì Sicilia, Sardegna e Calabria potrebbero essere declassate. La campagna vaccinale in agosto ha subito un brusco stop, complici le vacanze estive. E l'obiettivo di raggiungere a fine mese l'auspicata immunità di gregge si allontana sempre di più. Alle 17 di ieri - si legge sul Fatto Quotidiano - risultavano somministrate 74.137.720 dosi e 35.743.278 di italiani completamente vaccinati, poco più del 66% della popolazione al di sopra dei 12 anni.

Analizzando nel dettaglio le fasce di età, - prosegue il Fatto - si nota come nella fascia over 50 le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose sono ancora 3.721.625, a cui vanno aggiunte altre 1.126.630 in attesa di seconda dose. In totale, dunque, gli italiani over 50 non ancora totalmente vaccinati sono quasi 5 milioni. Lo stesso discorso si può fare per gli italiani tra i 12 e i 50 anni: poco meno di nove milioni a zero dosi, poco più di quattro in attesa della seconda, per un totale di 12.824.875 parzialmente o totalmente scoperti. A conti fatti le persone non completamente vaccinate sono quasi 18 milioni, all’incirca un terzo della platea vaccinabile.