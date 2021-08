Vaccini, Pregliasco: "La politica valuti l'obbligo. A La Piazza spiego tutto"

Che cosa pensi dell'obbligo vaccinale contro il Covid? VOTA



"E' una discussione che evidenzia un forte coinvolgimento della politica. L'efficacia e la sicurezza dimostrata dai vaccini in questi mesi e in queste settimane fa propendere verso questo opportunità, da valutare anche alla luce della riduzione dei costi per il servizio sanitario nazionale". Con queste parole Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se a questa punto sia necessario introdurre l'obbligo del vaccino contro il Covid-19. "Ci sono opzioni diverse - prosegue il virologo -, potrebbere essere un obbligo per tutta la popolazione, per gli over 40 o per le professioni a rischio. Vanno fatte dalla politica valutazioni di opportunità e fattibilità".



E la terza dose? Ormai sembra certa... "L'orientamente è quello di partire con le persone sopra gli 80 anni e immunodepressi. Sui tempi non si può ancora dire, le valutazioni sono in corso. Penso che ci sarà anche "l'estensione fino a un anno del Green Pass, poi si vedrà". Pregliasco poi dà appuntamento a La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi), dove interverrà venerdì 27 agosto. "A La Piazza spiegherò dettagliatamente questi concetti e altro", conclude il virologo.