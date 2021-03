Vaccini, scoperto lo scandalo.Le dosi scongelate non utilizzate si buttano via

Vaccini, scoperto lo scandalo. Le dosi scongelate e non utilizzate si buttano via

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Il numero di persone contagiate cresce ogni giorno di più e le terapie intensive sono tornate ad essere sotto pressione. Resta drammatico il dato sui morti, superata quota 100 mila da inizio pandemia. In questo cupo scenario, la speranza è tutta rivolta nei vaccini. Ma da un'inchiesta della trasmissione di Italia 1 "Le Iene", si è scoperto - si legge sul Giornale - un grosso scandalo. Non solo le dosi che arrivano sono poche, non solo vengono date ad amici e parenti, ma gli eccessi del giorno, non utilizzati, vengono addirittura buttati. L’ha scoperto un consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che complice la sua carica istituzionale è riuscito a infilarsi nel Mandela Forum di Firenze.

"Alcuni volontari della misericordia, della Protezione civile, mi hanno contattato per raccontarmi che ogni giorno siccome all’orario di chiusura intorno alle 18 avanzano diversi vaccini, già preparati nelle siringhe che non possono essere ricongelati, succede che gli operatori che stanno all’interno a somministrarli chiamano gli amici, i parenti, altri soccorritori, altri volontari di altre associazioni e vengono portati dopo l’orario di chiusura del Mandela all’interno e ricevono il vaccino», dice l’esponente Fdi alle telecamere delle Iene. Il dramma è un altro, - prosegue il Giornale - che quando sono finiti gli amici degli amici, i vaccini che avanzano vengono buttati via. A confermare l’orribile spreco sono gli stessi volontari, ripresi a loro insaputa da una telecamera indossata dal consigliere regionale Fdi, a cui un’infermiera ha proposto un vaccino di straforo: «Se vuole glielo fo, piange il cuore anche a me sentir dire che vengono buttati via i vaccini».