Vaccino al 39% degli over 80, il 70% ha ricevuto una sola dose. I DATI

Il 68,20% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. Lo rileva il report settimanale della presidenza del Consiglio dei ministri. Entrambe le dosi sono state somministrate al 38,79% degli appartenenti alla stessa fascia. In riferimento alla fascia di età 70 -79 anni, il 19,89% ha ricevuto la prima dose mentre solo il 2,48% ha beneficiato di entrambe le somministrazioni.

Sono oltre due milioni i vaccini somministrati nell'ultima settimana, una media di oltre 285mila dosi al giorno. La media di dosi iniettate negli ultimi sette giorni è in aumento rispetto alla settimana precedente. Ad oggi sono 12,5 milioni le dosi somministrate in totale in Italia. Aumentano anche le forniture con 3,2 mln in più che portano il totale delle dosi distribuite alle Regioni a 15,6 milioni.

I vaccini somministrati sono pari all'80,4% del totale di quelle consegnate, pari a 15.568.730 (nel dettaglio 10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 Moderna e 3.988.600 AstraZeneca). Le somministrazioni hanno riguardato 7.368.935 donne e 5.140.963 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.812.342. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 10.08 di oggi.

Le dosi sono state somministrate a 3.129.189 operatori sanitari; 518.193 unità di personale non sanitario; 587.500 ospiti di strutture residenziali; 4.376.438 over 80; 242.025 unità delle forze armate; 1.100.621 unità di personale scolastico; la voce 'altro' comprende 2.555.932 persone.