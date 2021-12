Vaccino bimbi, Figliuolo: "500 mila al giorno. Hub dedicati con area giochi"

Vaccino bimbi, Figliuolo: "Tante le prenotazioni effettuate fino a Natale"

Il generale Figliuolo riceve da Draghi una nuova stelletta. Pronta per lui la nomina per diventare il capo del comando operativo di vertice interforze della Difesa per la lotta al Covid. Una nomina attesa da tempo, fortemente voluta dal premier con il pieno consenso del ministro della difesa Lorenzo Guerini, ma anche del Colle, che non ha mai fatto mistero - si legge sulla Stampa - della sua stima per il commissario straordinario alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Ora con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate potrà ancor meglio, come lui stesso spiega, assicurare l’apporto dei militari per coprire l’ultimo miglio della campagna vaccinale.

"Le Regioni - spiega il generale Figliuolo alla Stampa - hanno registrato un buon aumento delle prenotazioni per i bambini. Noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea", assicura il commissario. Che poi fissa in "500 mila al giorno nei feriali, 300-350 mila nei festivi, il target delle somministrazioni da qui al 26 dicembre. Le Regioni stanno realizzando in molti casi progetti ad hoc peri piccoli. Ci sono hub dedicati ai bambini con aree giochi e di intrattenimento. Anche la Difesa ha creato una struttura a Roma, alla Cecchignola, in coordinamento con la Regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dall'inizio della campagna vaccinale abbiamo effettuato 102 milioni di somministrazioni, con oltre l’85% della popolazione over 12 ad oggi completamente vaccinata. Percentuale che sale a oltre il 90% contando chi ha ricevuto almeno una dose e i guariti".

