Vaccino, dal 1/12 terza dose a over 18: la circolare del ministero del Salute

Vaccino, dal Ministero della Salute la circolare sul booster: anche a over 18 dal 1/12

Dal primo dicembre, terza dose anche per tutti gli over 18. E' stata firmata la circolare del ministero della Salute in base alla quale, "e' raccomandata, a partire dal 1 dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di eta' pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo scopo autorizzati (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purche' sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso".

"Si ribadisce, comunque - si legge nella circolare - l'assoluta priorita' di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i piu' vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per eta' o elevata fragilita', cosi' come quelli con livello elevato di esposizione all'infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster".

Vaccino, rilascio esenzione: validità prorogata al 31/12

"La validita' e la possibilita' di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SarsCoV2, per gli usi previsti dalla normativa vigente, e' prorogata sino al 31 dicembre 2021". Lo stabilisce la nuova Circolare del ministero della Salute 'Proroga della validita' delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SarsCoV2/Covid-19'. La Circolare, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, precisa che "non sara' necessario un nuovo rilascio delle certificazioni gia' emesse".