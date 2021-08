Covid, Figliuolo: oltre 2 mln di over 60 senza vaccino

Sono 2.168.731 le persone dai 60 in su non ancora vaccinate in Italia. Il dato emerge dal report settimanale sulla campagna vaccinale pubblicato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Se agli over 60 si aggiungono anche i 2.257.514 della classe 50-59, si arriva a 4.426.245 over 50 non ancora vaccinati.

Sono 1.061.931 gli studenti nella fascia 16-19 anni che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti-covid, pari al 45,73%. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Sono 1.772.480 i ragazzi nella fascia tra i 12 e i 15 anni, pari al 76,88%, che non sono stati ancora vaccinati nemmeno con una dose.

Scuola: Figliuolo, senza vaccino ancora il 14,87% personale



Il 14,87% del personale scolastico italiano, 217.870 persone, non ha ancora ricevuto il vaccino contro il Covid 19.

Vaccino: Figliuolo, in 7 giorni 3.316.075 dosi somministrate



Sono 3.316.075 le dosi di vaccino contro il Covid 19 somministrate in Italia nell'ultima settimana.

Green pass: Speranza, oltre 6,7 mln scaricati solo ieri

"Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di green pass. E' il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con green pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un'estate più sicura". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook.