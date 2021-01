Ungheria, in arrivo 2 mln di Sputnik V. Vaccino russo per il primo paese Ue

L'Ungheria acquisterà dalla Russia due milioni di dosi del vaccino Sputnik V contro il Covid-19. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Budapest, Peter Szijjarto, nel corso della sua visita a Mosca dove ha incontrato l'omologo, Serghei Lavrov. "Abbiamo ricevuto una copia dell'accordo firmato dalla parte russa", ha spiegato Szijjarto, "in base al quale avremo accesso a un lotto necessario a vaccinare un milione di cittadini". Si tratta quindi di "potenziali due milioni di dosi tenendo conto che si tratta di un vaccino, che richiede due iniezioni".

"Sfortunatamente", ha proseguito il ministro, "i vaccini stanno arrivando molto lentamente in Ungheria, ecco perché gli accordi con la Russia sono molto importanti per noi, in modo da porter acquistare grandi volumi di siero da una fonte indipendente".