Variante Mu Covid: l'OMS la inserisce tra i ceppi "preoccupanti"

Variante Mu Covid: l'OMS monitora la situazione del ceppo colombiano, che potrebbe essere più resistente ai vaccini

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta seguendo con attenzione una nuova variante di Covid-19 ribattezzate "Mu" o B.1.621 ed isolata per la prima volta in Colombia. L'OMS in particolare il 30 agosto l'ha inserita nella lista delle varianti "di interesse" in quanto dalle valutazioni iniziali si ritiene che possa essere resistente ai vaccini e agli anticorpi monoclonali. L'organizzazione comunque sottolinea che serviranno ulteriori studi per valutare questo aspetto e il livello di contagiosità della variante Mu Covid rispetto agli altri ceppi.

La variante Mu Covid è presente nell'elenco delle varianti "preoccupanti" insieme a quella Lambda insolata per la prima volta in Perù. La prima variante (Alfa) era stata identificata nel Regno Unito ed è stata seguita da quella Beta (Sud Africa) e Gamma (Brasile). Con "preoccupante" si intende un ceppo mutato più contagioso rispetto al Covid 19 di Wuhan e che è resistente maggiormente ai vaccini e cure attuali o con un tasso di mortalità superiore. La variante Mu Covid è attualmente presente in 39 Paese anche se rappresenta meno dello 0,1% dei casi a livello globale. Nonostante questo gli scienziati confermano che la presenza del ceppo colombiano " costantemente aumentata".