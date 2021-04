Covid-19: super anticorpo monoclonale sconfigge tutte le varianti

Varianti Covid-19: un team italiano ha partecipato alla creazione di un anticorpo bispeficico più efficace nella lotta al Coronavirus

La scoperta di diverse varianti di Covid-19, identificate in diversi Paesi e con un maggiore potere infettivo, ha reso più difficile la lotta alla pandemia e creato grande preoccupazione tra la comunità scientifica. Gli attuali vaccini sembrano in grado di contenere gli effetti di alcune di queste varianti ma non è detto che possano fare lo stesso con tutte. Fortuntamente arrivano buone notizie sotto questo aspetto. E' stato scoperto un nuovo super anticorpo monoclonale in grado di combattere tutte le principali varianti di Covid-19.

Varianti Covid-19: super anticorpo monoclonale può combattere e prevenire le più pericolose

Il super anticorpo monoclonale conosciuto come CoV-X2 è stato sviluppato da un team internazionale che comprende anche i ricercatori del Policlinico San Matteo di Pavia e sarebbe in grado anche di prevenire l'infezione da Coronavirus. L'anticorpo bispecifico CoV-X2, ovvero che riconosce conteporaneamente due antigeni del virus, sarebbe più efficace di altri anticorpi monocolonali nell'inibire il legame con l'ACE2. Quest'ultimo è il recettore utilizzato dal Covid-19 per attaccare le cellule e replicarsi. L'anticorpo quindi nasce dall'unione in laboratorio di due anticorpi naturali e proprio questo doppio legame permetterebbe di combattere più efficacemente le varianti. Lo studio è stato pubblicato su Nature.

"Grazie al lavoro dei ricercatori finanziati dall'UE, questa nuova scoperta potrebbe prevenire e trattare i casi di Covid-19, salvando delle vite", ha commentato Mariya Gabriel, Commissaria per l’istruzione, gioventù, sport e cultura della Comunità Europea che ha finanziato il progetto di ricerca.