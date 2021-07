Virus, Richeldi: "Presto la pandemia dei non vaccinati. Il 15% degli over 60"

Virus, Richeldi: "Presto la pandemia di non vaccinati. 15% degli over 60"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La variante delta ormai dilaga in tutto il Paese e i contagi sono in rapida e continua crescita. Preoccupa la campagna vaccinale che ha subito un brusco stop, ormai le richieste riguardano quasi esclusivamente i richiami, le prenotazioni per le prime dosi si sono quasi azzerate. "I contagi salgono, - spiega al Corriere della Sera il direttore di Pneumologi del Gemelli Luca Richeldi - siamo poco distanti dall’incidenza dello scorso ottobre, quando i vaccini non erano ancora arrivati: nell’ottobre 2020 eravamo intorno a 60 casi ogni 100 mila abitanti, oggi siamo già sopra i 30. Il certificato verde va utilizzato. L’Italia ha investito molte risorse e con successo in una campagna vaccinale senza precedenti: sarebbe un peccato non sfruttare uno strumento così prezioso".

"Questo è - prosegue Richeldi al Corriere - un obbligo indiretto, ma non è certamente subdolo. È giustissimo e lecito che, nell’interesse della collettività, sia interdetto l’ingresso ai non vaccinati nei luoghi dove non è possibile rispettare le regole di distanziamento e l’uso della mascherina su bocca e naso. Ho paura per chi non ha potuto o voluto vaccinarsi. Ci dobbiamo aspettare la pandemia dei non vaccinati che sono il 15% degli over 60, quelli che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Se venissero contagiati sarebbero in pericolo di malattia grave e anche di morte esattamente come un anno fa. È in questa categoria che si concentrano la maggior parte dei decessi".