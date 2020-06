12 palleggi contro il lavoro minorile, la challenge globale di Alex Del Piero

12 palleggi contro il lavoro minorile, la challenge globale di Alessandro Del Piero Nella Giornata Mondiale contro il lavoro minorile, Alessandro Del Piero ha lanciato una sfida globale per raccogliere fondi per Save the Children e sensibilizzare l’opinione pubblica sul lavoro minorile. La sfida per il pubblico è palleggiare 12 volte (un numero simbolico per ricordare la data della Giornata internazionale contro il Lavoro Minorile).

Il pubblico dovrà realizzare un video, condividerlo sui social media con l’hashtag #AlessandroDelPieroChallenge e invitare altre 5 persone a fare lo stesso. / Alessandro Del Piero Instagram