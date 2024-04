A 60 sbaraglia la concorrenza e vince la selezione per Miss Universo, chi è Alejandra Rodriguez. FOTO

A 60 sbaraglia la concorrenza e vince la selezione per Miss Universo. FOTO

Alejandra Rodriguez, avvocato e giornalista di 60 anni, è stata la vincitrice di Miss Universo Buenos Aires e lotterà per rappresentare il paese nell'edizione internazionale del concorso, un fatto che si è diffuso immediatamente attraverso i social network. Un cambiamento nelle regole del concorso che ogni anno sceglie la bellezza più bella del mondo ha permesso alla Rodriguez di partecipare al concorso nella provincia di Buenos Aires, preludio a Miss Universo Argentina e al concorso globale di Miss Universo.

Pochi mesi fa, l'organizzazione ha decretato che, a partire dal 2024, sarà abolita la restrizione di età che impone alle concorrenti di avere tra i 18 e i 28 anni. "Sono molto felice di rappresentare questo nuovo paradigma nei concorsi di bellezza, perché stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo", ha dichiarato la Rodriguez alla rete televisiva El Trece.





L'avvocato e giornalista, nata a Brandsen (provincia di Buenos Aires), ha detto che il suo segreto si basa su uno stile di vita sano, sul mangiare bene, sull'essere fisicamente attiva, oltre che su cure normali e non straordinarie e su un po' di genetica. "Quello che cerco di fare in generale è il digiuno intermittente, cioè stare per un periodo di tempo senza mangiare; credo che questo aiuti molto. Cerco di mangiare cibi biologici, di usare creme buone e cose del genere".

La Rodriguez guarda ora all'evento del 25 maggio a Buenos Aires, dove concorrerà per diventare la nuova Miss Universo Argentina e guadagnarsi il biglietto per l'edizione internazionale del concorso. Il Paese sudamericano ha vinto il concorso solo una volta, nel 1962 con la modella Norma Nolan come candidata; anche se vanta due vittorie nell'altro concorso di bellezza globale, Miss Mondo, nelle mani di Norma Cappagli (1960) e Silvana Suarez (1978).