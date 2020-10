Acqua Minerale San Benedetto ottiene la certificazione ISO 14064-1:2018

Acqua Minerale San Benedetto ha ottenuto la certificazione ISO 14064-1:2018 relativa alla quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas effetto serra generate dall’Azienda Veneta. Lo studio, condotto all’interno di tutti gli stabilimenti italiani del Gruppo, rappresenta un’importante strumento che permette di calcolare la Carbon Footprint dell’intero processo produttivo San Benedetto.

Un traguardo raggiunto grazie al costante impegno nelle politiche ambientali. San Benedetto continua ad essere punto di riferimento per il modello sostenibile adottato. L’ingrediente principale è il costante abbattimento delle emissioni, accompagnato da una più rafforzata cultura del riciclo e dall’affermazione del processo di economia circolare. Un’attenzione per l’ambiente che trova le sue radici nella storia di San Benedetto.

L’azienda di Scorzè è stata la prima realtà industriale italiana ad avviare un accordo volontario, sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente, per rilevare e valutare le emissioni di anidride carbonica, introducendo processi di miglioramento per ridurre le emissioni di CO2eq. La ricerca continua di nuove tecnologie e l’attenzione al miglioramento e all’ottimizzazione dei processi industriali ha dato vita ad Ecogreen, la linea di prodotti con il 100% delle emissioni neutralizzate e prima in Italia a ricevere dal Ministero dell’Ambiente la validazione nel Programma per la valutazione dell’impronta ambientale.

Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2020, dati 2019). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin, San Benedetto Ice Formula Zero e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto, Amor Mio e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (Ben’s e Ginger Spritz).