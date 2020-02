Ad HospitalitySud in vetrina il mondo dell'hotellerie e dell'extralberghiero

La terza edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, aprirà i battenti martedì 25 febbraio per chiuderli il giorno successivo a Napoli presso la locale Stazione marittima.



La rassegna nacque nel 2018 proprio per accompagnare l’incremento dei flussi turistici in Campania, nel suo capoluogo e nel Sud Italia e la maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità, a seguito degli investimenti legati a nuove aperture o ristrutturazioni (prossimi il Britannique, con il quale l’imprenditore Costanzo Jannotti Pecci, già presidente di Federturismo Confindustria e Federterme, porterà a Napoli per la prima volta il marchio Hilton; il Saraceno di Amalfi, rilevato dalla famiglia De Siano del noto Hotel San Montano di Ischia; il nuovo albergo di 70 camere proprio alla Stazione Marittima).



Ideato e organizzato dalla Leader srl, è l’unico appuntamento del Sud per titolari, manager, personale e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, terme, che potranno visitare gratuitamente il Salone Espositivo per incontrare le aziende e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali su tematiche di interesse.



“Una opportunità unica con una offerta espositiva variegata, relatori di prestigio e architetti internazionali, presenti solo al Salone del Mobile di Milano o al Sia Guest di Rimini, per Napoli e la Campania, unico nel Sud Italia quale appuntamento dedicato al mondo dell’ospitalità sia alberghiera che extralberghiera, sia in termini di conoscenza di nuovi prodotti e servizi che in ambito di formazione con ben 50 seminari, oltre che con l’apporto di organizzazioni di categoria e associazioni professionali”, dichiara Ugo Picarelli, fondatore della rassegna e direttore di Hospitality Sud.



Cinquanta incontri professionali, numerosi seminari di aggiornamento con 120 relatori di cui quattro prestigiosi architetti di fama mondiale che il mondo ci invidia e 80 aziende che esporranno, tutte di elevata brand reputation (con quelle del Contract nel numero di 50 e l’installazione della “Stanza del Mare” selezionata al “Rooms SIA GUEST 2019” di Rimini a cura di Pianca SpA, azienda internazionale leader in 30 Paesi nel contract per l’hospitality, con la firma dello Studio Bizzarro & Partners), appartenenti ai seguenti settori merceologici: articoli cortesia, lavanderia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship management, marketing, comunicazione; certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; design e complementi d’arredo per interno ed esterno; food & beverage per il breakfast; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wifi; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); piattaforme integrate con booking engine e CRO Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici; servizi finanziari e assicurativi; social media marketing; tecnologie hardware e software di gestione; web marketing, web design.