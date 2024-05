Aibes rinnova la formazione sui cocktail con un inedito corso di comunicazione

Nel dinamico mondo dell'ospitalità, la comunicazione efficace è diventata un requisito essenziale per il successo. Riconoscendo questa esigenza, l'Associazione Italiana Bartender e Sostenitori (AIBES) lancia l’inedito corso in "Cocktail Bar & Bartender Communication". Un progetto di Nicole Cavazzuti, giornalista e consulente esperta nel settore della mixology, che combina lezioni frontali, testimonianze dirette e laboratori pratici e che si svolgerà online dal 6 maggio, per un totale di 40 ore distribuite su due settimane.

Il corso (da lunedì 6 a venerdì 10 maggio e da lunedì 20 a venerdì 24 maggio) si distingue per il suo approccio integrato che non solo fornisce una solida base teorica ma anche competenze pratiche immediatamente applicabili. È l'unico a mettere in contatto diretto i partecipanti con figure chiave del settore come direttori di testate giornalistiche, uffici stampa, brand ambassador e altri professionisti dell'industria. Una formula originale che offre opportunità di networking importantissime e permette di apprendere direttamente dalle esperienze dei leader del settore.





STRUTTURA DEL CORSO E MODULI FORMATIVI

Il programma è articolato in quattro moduli principali, ognuno focalizzato su un aspetto specifico della comunicazione nel mondo dei cocktail e della mixology:



STRATEGIE DI COMUNICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA : Tecniche e tendenze per una presenza efficace online.

COMUNICARE SE STESSI : Strategie di personal branding per bartender e imprenditori.

L'UFFICIO STAMPA : Come selezionarlo e lavorare efficacemente con i media.

IL RUOLO DEL BRAND AMBASSADOR : Competenze e strategie per diventare un ambasciatore di marca nel settore dei cocktail.

IMPORTANZA DEL CORSO E BENEFICI

Angelo Donnaloia, presidente di AIBES, non nasconde: "Offriamo una formazione che prepara i bartender a confrontarsi con il mercato globale, dotandoli degli strumenti necessari per una comunicazione moderna ed efficace." E Nicole Cavazzuti aggiunge: “Il corso è progettato per garantire che i professionisti del settore siano pronti ad affrontare le sfide del mercato attuale, massimizzando le potenzialità della comunicazione digitale”.

GLI OSPITI

Rossella De Stefano direttore del mensile Mixer

Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola

Giampiero Francesca ideatore e titolare di Blue Blazer

Francesco Fadda, direttore di Spirito Autoctono

Massimo Marcolin, alias @questoeilmassimo, fotografo

Federica Bucci, spirits&venues specialist di That's The Spirit

Marco Gheza brand ambassador di Beam Suntory’s Italia

Camilla Gemma account dell’ufficio stampa Pravidio

Federica Geirola Lady Amarena Italia 2022 e bar manager del Jim’s Bar del Singer Palace Hotel di Roma

Mirta Oregna ufficio stampa co-fondatrice di MirtAxelle

Cristian Lodi titolare del Milord Milano, consulente e docente

Fabio Camboni bar manager di Kasa Incanto di Gaeta e consulente

Danilo Bellucci ideatore, tra le altre cose, del concorso Lady Drink

Giorgio Fadda Presidente IBA

Edoardo Scarpellini, digital strategist & creative director

Andrea Fasola Ardizzoia, presidente & founder di Strixia

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

40 ore, distribuite in due settimane

Da lunedì 6 a venerdì 10 maggio; da lunedì 20 a venerdì 24 maggio

20 ore a settimana per 5 giorni, da lunedì a venerdì.

Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30