Al via GucciFest, la collezione diventa una miniserie di 7 episodi

In occasione del GucciFest, il festival online di moda e cinema patrocinato dalla maison, al via da oggi 16 novembre fino al 22, Gucci presenterà 7 cortometraggi nei quali appariranno gli abiti e gli accessori della collezione Primavera/Estate 2021 "OUVERTURE of Something that Never Ended". Si tratta del primo progetto digitale intrapreso da Gucci, e guidato dal direttore creativo Alessandro Michele in co-direzione con il regista Gus Van Sant.

La mini-serie, girata a Roma, ha come protagonista l’attrice e performer Silvia Calderoni, immersa in una surreale routine quotidiana per la città, mentre incrocia una serie di talenti internazionali e amici della maison, da Oliva, Billie Eilish, Lu Han, Jeremy O. Harris, a Harry Styles, Sasha Waltz e Florence Welch.

I 7 episodi potranno essere seguiti su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e anche nel sito dedicato al festival GucciFest.com.

A proposito di OUVERTURE of Something that Never Ended: “Un viaggio fatto con Gus" ha dichiarato Michele "perché il tempo che ha raccontato nei suoi film è il più aderente al mio”. “Mi sono chiesto cosa fosse il lusso”, commenta ancora, “e ho capito che il vero lusso è poter mandare la vita a rallenty”.