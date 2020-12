Cattelan lascia X Factor: video. Casadilego vince l'edizione 2020

Questo 2020 non smette di regalarci sorprese, l'ultima è arrivata nella finale di X Factor. Alessandro Cattelan, storico conduttore di uno dei talent show più seguiti in Italia, dopo dieci anni all'interno del programma ha annunciato che questa è stata la sua ultima edizione. Dall'anno prossimo lo showman non sarà più sul palco dell'amato programma TV targato Sky.

Commosso ha parlato della sua decisione: "Non sta finendo un programma, sta finendo un'epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato con voi".

L'attesa del vincitore della quattordicesima edizione di X Factor è stata dunque condita dall'inaspettato annuncio di Cattelan. Ma all fine anche il nome di Casadilego è stato fatto: è lei che ha conquistato il podio di X Factor 2020, è lei la vincitrice.