Alessia Marcuzzi Hugh Grant, che coppia! Il ballo che fa sognare. VIDEO

"Passo a due con Hugh... Motivation of the day 😂 #jump #loveactually". Inizia così il post di Alessia Marcuzzi che sta facendo divertire il web. Lui è Hugh Grant, attore britannico reso famoso dalla sua interpretazione nel film "Quattro matrimoni e un funerale", ma protagonista anche di "Love actually - L'amore davvero", il film che ha ispirato il video di Alessia Marcuzzi. La conduttrice si lancia in un ballo scatenato e divertente in cui imita le mosse di Hugh Grant. Il risultato? La "coppia a distanza" Alessia Marcuzzi - High Grant fa sorridere rimanticamente il web.