Alexa semplifica la vita al volante. Ecco 'Modalità Auto' targata Amazon

Con Alexa sarà più semplice accedere alla navigazione, rimanere connessi e utilizzare i vari servizi on-the-go, il tutto rimanendo attenti alla strada di fronte al conducente. Merito di Modalità Auto, una nuova funzionalità presentata da Amazon che migliorerà l’esperienza di utilizzo dell’assistente virtuale in auto.

La Modalità Auto, si legge in un comunicato, come riporta www.corrierecomunicazioni.it, permetterà di visualizzare ancora più informazioni e compiere ancora più azioni utilizzando il proprio Echo Auto e gli accessori supportati, trasformando il cellulare in un display smart, che si attiverà attraverso l’uso della voce. La Modalità Auto è stata progettata per aiutare le persone alla guida a concentrarsi sulla strada, consentendo loro di visualizzare in maniera semplice le informazioni relative alle funzionalità Alexa tipicamente più utilizzate mentre si guida, come la navigazione verso una destinazione predefinita, le chiamate ai propri contatti e ai dispositivi Alexa, o utilizzare le funzioni media. La Modalità Auto include quattro schermate differenti – Home, Navigazione, Comunicazione e Play – comandi touch in evidenza e funzioni intuitive. Una barra del menu sempre presente permette ai guidatori di passare da una schermata all’altra rapidamente.

Più nello specifico, l’home page è disegnata per fornire l’accesso alle azioni più frequenti con un semplice tocco, con scorciatoie per riprodurre e interrompere la riproduzione della musica, navigare verso casa o il lavoro, o fare una chiamata. Basterà cliccare sulla scorciatoia per attivare la funzione desiderata o chiedere ad esempio “Alexa, riprendi la mia musica”.

Lo schermo relativo alla navigazione permetterà di selezionare le destinazioni preferite con un semplice click. Scegliendo una destinazione si aprirà l’app preferita per la navigazione e si attiverà la guida. Si può anche chiedere ad Alexa di identificare alcuni luoghi specifici nelle vicinanze, per esempio pronunciando “Alexa, cerca una caffetteria qui in zona”. Mentre Alexa elencherà a voce la lista delle opzioni disponibili, la Modalità Auto mostrerà sullo schermo la stessa lista semplificata mostrando solo le informazioni più rilevanti, permettendo così al guidatore di selezionare la propria scelta utilizzando la voce o con un semplice click.

La schermata comunicazione permette invece di effettuare chiamate, Drop-In o annunci ai dispositivi Alexa in maniera immediata. Si potrà compiere una determinata azione semplicemente chiedendo ad Alexa o cliccando direttamente sullo schermo, che mostrerà intanto la lista delle ultime chiamate. Se si vuole comunicare alla propria famiglia che si sta per arrivare a casa, si potrà pronunciare “Alexa, Drop-In Echo Show della cucina”, o semplicemente cliccando sullo schermo.

La schermata Play mostra infine i media utilizzati più recentemente attraverso i propri dispositivi Alexa e un tasto play/pausa, assieme a una lista degli ultimi brani riprodotti. Selezionando uno dei brani sullo schermo, la schermata inizierà a mostrare il brano in riproduzione, oltre ad altre informazioni aggiuntive. Si potrà quindi accedere all’intrattenimento semplicemente chiedendo ad Alexa mentre si è alla guida o utilizzando le scorciatoie e i controlli touch-screen della Modalità Auto.

La Modalità Auto verrà introdotta nelle prossime settimane su iOS e Android e sarà disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Germania, Francia, India, Italia, Spagna, Uk, Australia e Nuova Zelanda.