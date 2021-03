Anche nel 2021 segno positivo per mercato del lusso e accessori pregiati

Imprenditore e nuovo volto emergente del mondo della moda, Alessandro Marro ha creato una linea di accessori lusso che non possono mancare nel guardaroba del vero gentleman. Travel bag abbinate alle diverse personalità, cartelle lavoro, porta carte di credito, zaini, brief case, tutto Made in Italy e luxury style per un brand che identifica totalmente il suo ideatore. Lo intervitiamo sul suo personal brand ALESSANDRO MARRO e sulle sue recenti iniziative a Dubai.

Intervista ad Alessandro Marro

È in crescita il settore accessori lusso e pelletteria ?

“Penso che inevitabilmente oggi più che mai si vada verso la cura dei dettagli e se i dettagli fanno la differenza quale miglior modo per poter esprimere personalità e carattere sin dalle piccole cose!?!? Quindi si, il settore accessori è qualitativamente in crescita , sempre più persone ricercano l’unicità ed esclusività nel lusso”.

Imprenditoria Under 40: quali gli ostacoli e la sua esperienza?

“Il primo ostacolo è il limite del proprio potenziale di crescita che ci si pone, credo nelle difficoltà per carità ma non ricercherei la causa di un insuccesso nella burocrazia e tanto meno lo attribuirei al momento storico (covid-19) che stiamo vivendo. Dico sempre: nel business non è questione di soldi, puoi averli, certo aiutano ad iniziare, ma non saranno mai abbastanza se non lo vivi e senti tuo.

Nel mio caso specifico potrei riportare l’esperienza avuta nel mondo imprenditoriale affermando che puoi anche non avere inizialmente immani conoscenze nel settore ma se hai la passione per ciò che fai ti porterà inevitabilmente a scoprire, ad addentrarti e ad accrescere la tua esperienza. Devi sentirlo, crederci e sapere dove vuoi arrivare. Prima si diceva sbaglia e impara? Ecco! Oggi penso che per come si è evoluto in dinamicità anche il percorso di crescita rispetto allo stesso che dovevano affrontare le Start-up di una volta mi vien da dire: sbaglia-risbaglia e impara! Se la spunti sei sulla strada giusta”

Come vede il mercato del lusso e degli accessori?

“È un mercato che per continuare a soddisfare le esigenze dei consumer si evolve e cresce sempre più. Certo che come non è alla portata di chiunque non è neanche per tutti i brand. Inserirsi nel mercato del lusso significa innanzitutto mostrarsi affidabili, non basta avere un prodotto bello e costoso.

Ho realizzato il mio personal brand ALESSANDRO MARRO consapevole del fatto che avrei dovuto lavorare sodo sul posizionamento, puntando direttamente al target di clientela che sapevo potesse avere interesse per il mio prodotto. Il mercato è ampio, se individui la tua nicchia puoi metterci anche più tempo a cogliere l’attenzione del cliente ma quando ti nota hai più possibilità che a quel punto possa essere interessato al tuo prodotto ed è li che devi esser in grado di fidelizzarlo. È in quel momento che il brand deve mostrare di avere le carte in regola per essere considerato di lusso”.

Che novità da Dubai? Ci dia qualche anteprima, cosa è andato a fare li?

“Quando si pronuncia Dubai si pensa al Lusso vero?!? Ma non è solo lusso sia chiaro... È una meta ambita da imprenditori, da persone intraprendenti, ambiziose e sognatrici come lo sono io. Per questo mi sento a mio agio lì, è affascinante l’apertura mentale nel comprendere quanto nel business le sinergie possano fare la differenza. Sono stato a Dubai per allargare la visione del brand, il nostro prodotto è ben apprezzato negli Emirati e c’è un particolare interesse da parte di diversi possibili partner commerciali di voler espandere il business.... e perché no!?! ... restiamo connessi”.