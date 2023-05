Annalisa, un cantante famoso le fa la corte: like a tutti i post

Annalisa e il corteggiamento a suon di like

Per una volta Annalisa non fa notizia per aver scalato una classifica musicale (cosa che le accade spesso). Secondo il settimanale Chi, un cantante molto famoso starebbe corteggiando l’ex concorrente di Amici.

La Rete ha identificato lo spasimante: si tratterebbe del rapper Guè Pequeno. Come riporta la pagina Instagram "The Pipol Gossip", Guè è pazzo della collega Annalisa. Lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui.

A tutto questo, però, il magazine aggiunge che non ci sarebbe una possibilità per Guè dal punto di vista amoroso. Annalisa pare sia fidanzatissima. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione che deriva, come si legge, da una serie di like che Pequeno mette alla collega sui social.