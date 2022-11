Antonella Clerici svela alcuni particolari piccanti della sua relazione sotto le lenzuola

Antonella Clerici, in un'intervista rilascita al "Messaggero" ha svelato alcuni particolari piccanti della sua relazione sotto le lenzuola. La presentatrice ha raccontato: "A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?"

Antonella Clerici non è la prima volta che racconta dei particolari della sua intimità e come la vive, in passato non aveva fatto mistero di usare in certe occasioni speciali parrucche, stivali e travestimenti: "Certo, anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene assieme".

Non solo confessioni private, Antonella Clerici ha anche parlato di menopausa e chirurgia estetica. La presentatrice ha illustrato di come si può stare bene e a proprio agio con il corpo e farsi aiutare da qualche ritocco, basta che non sia eccessivo: "Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia".