Ascolti TV ieri 27 giugno 2022: L'Isola dei Famosi chiude con meno spettatori

Ascolti TV ieri 27 giugno 2022: la finale del reality di Canale 5 cala negli spettatori rispetto alla scorsa stagione ma guadagna nello share

L'Isola dei Famosi su Canale 5, vinta da Nicolas Vaporidis, chiude questa stagione al primo posto negli ascolti TV di ieri con 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share. l film Ben is back su Rai1 si piazza al secondo posto con 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share. Report su Rai3 conquista la terza posizione con 1.365.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 giugno 2022 per le altre reti: 9-1-1 su Rai2 con 953.000 spettatori (5.6%) e 9-1-1 Lone Star con 880.000 (5.6%), Chicago P.D. su Italia 1 con 1.001.000 spettatori (6.6%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 648.000 spettatori (5.2%), Yellowstone su La7 con 289.000 spettatori (2.2%), Gomorra – La Serie su TV8 con 300.000 spettatori (2,1%), Viva l’Italia sul Nove con 404.000 spettatori (2.7%).

Ascolti TV ieri 27 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 27 giugno 2022 ma nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.100.000 spettatori con il 18.2%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.027.000 spettatori (17.9%), NCIS su Italia 1 con 1.330.000 spettatori (7.9%), Generazione Bellezza su Rai3 con 667.000 spettatori (4.2%), Controcorrente su Rete 4 con 793.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 773.000 (4.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.268.000 spettatori (7.4%).