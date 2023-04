Bacia la Porcaroli e gli rompono il naso. Dopo 9 anni viene fatta giustizia

Benedetta Porcaroli protagonista di un bacio al liceo che provocò una rissa. Dopo 9 anni giustizia è fatta, ma...

L'attrice Benedetta Porcaroli questa volta riempie le pagine web non per un film uscito, ma per un episodio risalente agli anni di quando era una studentessa del liceo Visconti, una scuola privata del quartiere Prati. I successi sul piccolo e grande schermo, da "Baby" a "La scuola cattolica", erano ancora un sogno tutto da costruire. Come riporta La Repubblica era il 2015 e, suo malgrado, la futura star si ritrovava al centro di una rissa tra ragazzi. Solo oggi arriva la condanna per A.V., che dovrà scontare 9 mesi (la pena è stata sospesa) per aver sferrato una testata e un pugno a un compagno di classe colpevole, a suo modo di vedere, di aver baciato Benedetta Porcaroli in discoteca durante una gita a Praga.

All'epoca dei fatti Benedetta Porcaroli insieme ai compagni era in libera uscita serale. Come continua La Repubblica, musica, balli, abbracci e poi un bacio. Benedetta Porcaroli si scambia un innocente gesto d'affetto con un ragazzo. A.V. assiste alla scena nel locale e inizia a covare rancore. Lì per lì sembra filare tutto liscio. In piena notte, però, scatta l'aggressione. Il ragazzo entra nella stanza del rivale e gli sferra una testata e un pugno in pieno volto nel mezzo del sonno. La vittima ha il viso livido, il naso rotto: una volta tornato a Roma dovrà sottoporsi a un'operazione per riassestare il setto e ridurre la frattura.