Balenciaga sfida ancora la guerra: arriva la nuova felpa in sostegno a Kiev

Balenciaga si schiera ancora una volta dalla parte del popolo ucraino

Il presidente dell'Ucraina Zelensky svela le carte sul proprio profilo Instagram e annuncia il rinnovato sostegno della casa di moda spagnola Balenciaga al popolo ucraino: Demna, direttore creativo del brand, è diventato un ambassador del progetto fundraising United24, iniziativa globale a sostegno del Paese. Al fine di supportare la compagna, il marchio ha creato una nuova felpa, il cui totale dei ricavi verrà devoluto a favore di Ukraine Recovery, programma per aiutare i profughi ucraini.







Già a marzo, durante il corso della Fashion Week di Parigi, il direttore creativo Demna ha ricordato la rilevanza e l’influenza che la moda può assumere in campo politico e sociale. La sfilata di Balenciaga autunno-inverno 2022/2023 è stata presentata in un “infinito campo bianco”, uno spazio circolare ricoperto di neve artificiale, protetto da un vetro trasparente da cui gli ospiti avevano una visione a 360° della passerella. L’attualità della situazione in Ucraina, impossibile da ignorare, è stato il punto di partenza dello show.