"Ballando con le stelle": fuori la Lucarelli dentro la D'urso? Lei risponde...

"Ballando con le stelle": Selvaggia Lucarelli potrebbe essere sostituita con Barbara D'urso? Lei risponde ai rumors

Sono giorni che via social e web circola la notizia che Selvaggia Lucarelli sarà sostituita dal ruolo di giudice, dalla prossima edizione di "Ballando con le stelle" dalla conduttrice di "Pomeriggio 5", Barbara D'Urso. Inoltre, come riporta il Corriere del Sera, l'ultima edizione della trasmissione condotta da Milly Carlucci per la giornalista non è stata semplice.

Ad alimentare il dubbio c'è il post di una storia via Instagram di Selvaggia Lucarelli, che in risposta a una domanda che le è arrivata scrive: "Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente".





Selvaggia Lucarelli continua: "A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma". Tra i nomi circolati, c’è anche quello di Barbara D’Urso. Infine, la giornalista ha sentenziato: "Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv".