Partono gli insulti dal profilo Twitter hackerato di Mediaset: "Troie"

Spunta un commento sul social di Mediaset, dopo l'ospitata di Barbara D'Urso da Mara Venier: "Troie, mi pare azzeccato". Dal Biscione arrivano le spiegazioni

Per una manciata di minuti, con un videomessaggio, Barbara D'urso durante la puntata di Domenica In di ieri (26 marzo), è stata ospite di Mara Venier. La sopresa della "Zia Mara" ha piacevolmente colto alla sprovvista gli italiani incollati in quel momento alla televisione, poi, però sono comparsi sull’account Twitter ufficiale di Mediaset alcuni gravi insulti rivolti alle due presentatrici.

L'account Twitter di Mediaset colpito da un attacco hacker

Dopo dell'intervento di Barbara D'Urso a Domenica In, sull'unico profilo social ufficiale del Biscione, QuiMediaset si legge: "Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy". Nonostante non fosse specificato a chi fossero rivolti gli insulti, è apparso immediatamente evidente che i bersagli fossero Mara Venier e Barbara D’Urso. Ma come è potuto accadere?

L'azienda pochi minuti dopo essere apparso il messaggio, ha subito chiarito, sempre dallo stesso profilo QuiMediaset: "Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio". È stato questo, dunque, l’ultimo messaggio apparso sulla pagina Twitter di Mediaset, che successivamente è stata disattivata.

