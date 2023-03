Belen a gambe aperte sulla moto. Rivelazioni bollenti

Belen Rodriguez e lo scatto in sella

Belen Rodriguez è seguitissima sui social. La showgirl infatti offre sempre ai suoi fan nuovi scatti della sua quotidianità di madre ma anche di modella.

In questi ultimi in particolare non sfugge la sua avvenenza che insieme al talento nel canto, nel ballo e nella conduzione le ha permesso di fare carriera in TV. Inoltre la sua spontaneità è stata l’ingrediente vincente per costruire una fan base molto presente che la segue con continue interazioni, a cui l’argentina si presta con grande sincerità.

L’ultimo scatto a creare hype la ritrae mentre monta a gambe aperte una moto visibilmente divertita. La foto ha scatenato l’immancabile entusiasmo tra i suoi milioni di follower.

Del resto questa predilizione per le due ruote, forse sfuggita ai più disattenti, è stata confermata dalla stessa conduttrice di Tu si que vales come una delle passioni che condivide con il suo attuale compagno Stefano De Martino. Non dimentichiamo il lungo flirt che ebbe con il motociclista Andrea Iannone, ora impegnato con la cantante Elodie.

La confessione a luci rosse di Belen Rodriguez

La showgirl argentina ha sempre puntato su un forte engagement con i propri fan sui social, grazie alle interazioni quotidiane a cui non si sottrae mai. Nemmeno quando arrivano domande intime come quella del 2018: “quante volte a settimana fai l’amore?”.

Senza imbarazzo Belen ha risposto così: “Il primo bacio l’ho dato a 15 anni, il mio primo rapporto sessuale, invece, l’ho avuto a 18 anni, ma diciamo che il sesso, che per me è molto importante, oggi è parecchio più bello. Se lo fai con amore ancora di più, ma la chimica è tutto“.

Invece sulla frequenza settimanale resta più vaga: “Credo sia più importante la qualità della quantità“.

E all’incalzare dei più curiosi sulle sue qualità “amatorie”, chiosa dicendo che:“Nessuno si è mai lamentato”.