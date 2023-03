Belen assente a "Le Iene", i fan preoccupati. Ecco che cosa è successo

Belen Rodriguez assente a "Le Iene" che cosa è successo? Risponde Claudio Santamaria

Lo show di Italia1 "Le Iene" andato in onda ieri sera (14 marzo) fa ancora discutere per la grande assenza di Belen Rodriguez. Pubblico e fan della showgirl hanno subito iniziato il tam tam sui social del perché Belen non era in studio.

Belen, la sua assenza a "Le Iene" preoccupa i fan

L'inizio della puntata di "Le Iene" ha colto di sorpresa i telespettatori. In studio è apparso l'attore Claudio Santamaria al posto della soubrette argentina che ha ironizzato: "Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato".