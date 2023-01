Belén Rodriguez, ecco com'era prima della televisione. Spunta anche una foto della madre

Belén Rodriguez, foto introvabile: ecco com'era a 15 anni. E spunta anche uno scatto della madre Veronica

Belén Rodriguez è tra le modelle e show-girl più rinomate del panorama italiano. Arrivata in Italia nel 2006, non ha più smesso di avere successo. Ebbene, le foto delle prime volte nel mondo dello spettacolo hanno già fatto il giro del web, ma in quanti hanno visto Belén Rodriguez com'era prima di entrare nel mondo della televisione? A rivelarlo sono stati alcuni scatti social condivisi dalla stessa show-girl, nelle quali appare giovanissima e praticamente irriconoscibile.





Belén Rodriguez, guarda la foto introvabile. Spunta anche uno scatto della madre

Ma non è tutto. Tra gli altri scatti "introvabili", ne spunta anche uno della mamma di Belèn: Veronica Cozzani.