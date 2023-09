Belen - Elio Lorenzoni, è finalmente arrivato il bacio. LE FOTO

Belen ed Elio Lorenzoni sono ufficialmente una coppia: spunta la prima foto del bacio

La relazione tra Belen Rodirguez ed Elio Lorenzoni ormai non è più un segreto. La showgirl ha già pubblicato sui social diversi scatti insieme al nuovo compagno, anche in occasioni ufficiali come il compleanno di Ignazio Moser, e ora è arrivato anche il bacio immortalato da Diva e Donna.

Belen Rodriguez Elio Lorenzoni. Fonte foto: Chi



Belen ed Elio sono stati paparazzati scambiarsi bollenti effusioni al tavolino di un bar di Milano. Stefano De Martino ormai sembra essere diventato definitivamente un ricordo dopo il tentativo di riappicificamento dei mesi scorsi. La nuova coppia comunque sembra davvero molto affiatata data la quantità di baci, toccatine, risate e carezze che i due si sono scambiati.

Le voci di un abboccamento tra Belen ed Elio Lorenzoni sono iniziate tempo fa ma all'inizio erano state smentite con un secco "siamo solo amici". E' passato poco tempo comunque che l'avvicinamento tra i due è diventato concreto. Il primo indizio è stata la foto postata dalla showgirl in cui si sfiora le mani di lui. Poi sono arrivati i primi selfie insieme, l'annuncio e ai followers e lo scatto sulle Dolomiti con i ritratti di Belen in topless.