Bellavia annuncia: "Soffro di depressione". E i concorrenti lo sbeffeggiano

Marco Bellavia lascia la casa del Grande Fratello Vip. E i social insorgono

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Bim Bum Bam ha annunciato la sua decisione lamentando l'incapacità dei concorrenti della casa di comprendere le sue condizioni. Il presentatore, infatti, ha dichiarato di soffrire di depressione e di non aver trovato alcuna empatia nei "colleghi" della settima edizione del GF7. In effetti, come dimostrano alcuni video pubblicati sui social, nessuno si è schierato a difesa di Bellavia e diversi protagonisti della Casa l'hanno sbertucciato, irridendone le difficoltà e criticando la sua scelta. Pare che in particolare Giovanni Ciacci, che di recente ha annunciato di essere sieropositivo, sia stato molto duro nelle critiche a Bellavia. E i social non hanno esitato a riprenderlo. Furiosa anche l'ex-moglie di Bellavia, che ha dichiarato: "È una persona sensibile, ha chiesto aiuto ma nessuno lo ha aiutato".