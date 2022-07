Blue Note Off al Don Lisander: serata con Joyce Elaine Yuille

BLUE NOTE OFF TORNA AL DON LISANDER, GLI APPUNTAMENTI ESTIVI

Blue Note Off, il format originate di Blue Note Milano nato con l’obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di via Borsieri, è pronto a sbarcare al Don Lisander, storico ristorante milanese aperto dal 1947, con quattro novi concerti sulla scia del successo riscosso nel 2020 dalla prima edizione di questa kermesse estiva.

Il 23 giugno, il 7 e il 14 luglio e il 14 settembre la musica dal vivo risuona nel cuore di Milano in compagnia di Roberta Gentile, Joyce Elaine Yuille, Matthew Lee e Le Sorelle Marinetti. A far da corredo al concerto una cena indimenticabile firmata dallo chef Filippo Cavalera che, nel suggestivo giardino del ristorante, proporrà un menù diverso per ogni appuntamento.

BLUE NOTE OFF, JOYCE ELAINE YUILLE AL DON LISANDER

Giovedì 7 luglio sarà la volta di Joyce Elaine Yuille, personalità raffinata e comunicativa, ma allo stesso tempo carica di dinamismo con quella sua tipica espressività vocale legata al linguaggio jazzistico di matrice nera, venato di soul e senso del blues, uniti da una trascinante verve ritmica e interpretativa: sarà una serata sofisticata e di classe. (Ore 19:30 – cena e spettacolo, 95€)





La serata di giovedì 14 luglio sarà affidata al crooner Matthew Lee: pianista, compositore e carismatico performer. Con il suo straordinario virtuosismo questo talentuoso artista ha saputo incantare il pubblico americano e non solo, fino a diventare un emblema dello spirito rock’n’roll e swing e a rappresentare per antonomasia la canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce. Lo spettacolo è un coinvolgente e trascinante viaggio tra musica classica, pop, rock, soul, swing, country e blues, il tutto sapientemente amalgamato dal suo inconfondibile rock’n’roll touch. (Ore 19:30 – cena e spettacolo, 95€)

Conclude la kermesse, giovedì 14 settembre, un ultimo speciale appuntamento in occasione del 75° anniversario del Don Lisander in compagnia delle travolgenti Sorelle Marinetti e del loro energico swing d’antan anni ’30 e ’40: una serata di puro divertimento e ottima musica. Per l’occasione, il menù della cena sarà arricchito da alcuni ingredienti preziosi e ogni piatto sarà accompagnato da prestigiosi vini selezionati dalla cantina del Don Lisander. (Ore 19:30 – cena e spettacolo, 150€)