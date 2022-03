Boateng-Fradegrada, matrimonio in vista: "Ci sposiamo anche nel Metaverso"

Kevi Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada, doppia proposta e doppio matrimonio: anche nel metaverso e in NFT

Dopo tre mesi di segretezza, Boateng ha rivelato a Vanity Fair l'imminente matrimonio con la fidanzata Valentina Fradegrada. Influencer bergamasca, classe 1991, laureata in faschio design, marketing e grafica, Valentina ha rubato il cuore del calciatore ghanese con cittadinanza tedesca che per lei ha deciso di sposarsi per la terza volta.

In un'intervista esclusiva, confessano che la data fissata è quella dell'11 giugno ma la proposta è stata fatta il 6 dicembre: il calciatore dell’Hertha Berlino, classe 1987, ha prenotato un intero albergo, organizzato una serata romantica e in ginocchio le ha chiesto di essere il suo "wow per sempre".

"Ci siamo incontrati ad agosto 2021", confessa Valentina a Vanity Fair. "Qualche messaggio e una videocall di otto ore, durante la quale abbiamo parlato di tutto". E poi Prince precisa: "A novembre le avevo già chiesto di sposarmi la prima volta" ma n"on avevo l’anello, non avevo niente. Solo il kebab che stavamo mangiando. La seconda volta l’ho organizzata come si deve".





La fatidica sera, lui organizza tutto di nascosto con la complicità dell'amico albergatore e finge di invitarla fuori per una cena dell'ultimo minuto. Lei prima accetta poi "gli ho chiesto di annullare, perché non mi sentivo bene".

Alla fine la sorpresa riesce, lui fa la proposta e lei dice sì. Che cosa li ha fatti innamorare? Per Valentina lo scoprirsi "simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri. E poi, è un bono assurdo". Boateng invece ha trovato in lei "ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene".

La location è ancora top secret ma i futuri sposi hanno rivelato di volersi affidare alla mano di Enzo Miccio, e "sposarci non solo nella realtà ma anche nel Metaverso". Infatti, spiega Valentina, "tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fans". Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo", aggiunge.





