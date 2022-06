Borghese amplia la sua catena, apre a Venezia "Il lusso della semplicità"

Alessandro Borghese inaugura un altro ristorante per la sua catena: "Il lusso della semplicità" debutta a Venezia

Lo chef Alessandro Borghese sbarca a Venezia, dove domenica 26 giugno inaugura il suo nuovo ristorante “AB - Il lusso della semplicità” a Ca’ Vendramin Calergi, storico palazzo del Cinquecento, sede anche del Casinò. Unico nel suo genere, il ristorante stupisce per l’ampio giardino sul Canal Grande, con accesso riservato anche dall'acqua. Nelle cinque sale ideate per offrire agli ospiti diverse esperienze di gusto trovano spazio il ristorante gourmet, il bistrot con pasticceria, il bar e la cantina dei vini.

Grande importanza, per quanto riguarda le scelte architettoniche, è stata data ad elementi tipici della tradizione veneziana, mentre il design degli ambienti mantiene un “fil rouge” con il ristorante dello chef a Milano in zona CityLife. La progettazione ha coinvolto professionisti del settore e artigiani specializzati. Gli interni realizzati dall’azienda “Cierreesse srl” abbinano il carattere fortemente materico degli elementi architettonici a dettagli dorati e preziosi che delineano i banconi e vetrine espositive, mentre i dettagli in pelle contrastano e valorizzano le rifiniture firmate “Marazzi”.





Le cucine “Electrolux” abbinano tecnologia, estetica e funzionalità: sono progettate con attenzione all’ergonomia in cucina e controllate da un sistema di gestione che ne migliora performance e consumi. “Buzzi & Buzzi” ha curato l’illuminazione interna del ristorante, dotandolo di soluzioni illuminotecniche che conciliano la richiesta di una luce calda, accogliente e confortevole con le più recenti tecnologie in termini di efficienza e sostenibilità. Grazie al materiale brevettato Aircoral®, infatti, i corpi illuminanti permettono di purificare l’aria circostante grazie a una riduzione di batteri e inquinanti, favorendo il benessere degli ospiti.