Brad Pitt, i figli l'hanno abbandonato: Shiloh rinuncia al cognome paterno

Shiloh Jolie Pitt ha scelto di cancellare il nome del padre. Prima di lei anche i suoi fratelli si erano dichiarati ostili all'attore

Brad Pitt non è più il benvenuto in famiglia. Togliendo Angelina Jolie, che lo ha denunciato per violenze, ben cinque dei suoi sei figli non hanno intenzione di avere più nulla a che fare con lui. L'ultima in ordine di tempo è Shiloh Nouvel, che come prima scelta da maggiorenne ha scelto di cancellare il cognome paterno e mantenere solo quello della madre Angelina Jolie.

Pochi giorni fa People aveva rivelato che la quindicenne Vivienne era comparsa sul manifesto del musical The Outsiders a Broadway, prodotto dalla madre, senza il cognome Pitt ma solo con quello di Kolie. Lo stesso aveva fatto la terzogenita Zahara Marley Jolie all'università. Il primo a disconoscere il padre, però, è stato il primogenito Maddox, che davanti ai giudici aveva dichiarato: "Per anni tutti hanno pensato che la nostra famiglia fosse la più bella del mondo, ma la verità è che mio padre Brad Pitt in casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava. Non voglio più vederlo né sentirlo. E non voglio più nemmeno il suo cognome".

Non finisce però qui. Il fratello Pax nel 2020 in occasio della Festa del Papà aveva scritto sui social: "Sei uno stronzo di prima classe, una persona terribile e spregevole e hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Buona festa, fottuto essere umano orribile".