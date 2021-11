Buzzanca, il figlio: "Non può sposarsi, soffre di demenza senile. Aiutatemi"

Buzzanca, il figlio vuole bloccare le nozze. "Non sa quello che dice"

Lando Buzzanca, 86 anni soffre di demenza senile. A rivelarlo è stato il figlio dell'attore Massimiliano che ha deciso di rendere pubblica la malattia del padre come estremo grido di dolore, per impedire le nozze tra lui e la sua compagna di 35 anni più giovane. "Su 40 parole - spiega Massimiliano al Corriere - ne ha comprese 4; su 20 frasi non ne ha capita nessuna, zero su venti. Se l’anno scorso aveva un deficit di 7 su 10, oggi siamo a 9. I risultati degli esami a cui è stato sottoposto sono questi. Anche se non vorrei parlarne pubblicamente perché mi dà un dolore enorme raccontare come sta papà». Eppure la futura sposa Francesca Della Valle assicura che questa sia la sua volontà. "Tutti - prosegue il figlio - lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile. Fino a due settimane fa dicevo a me stesso che era solo “scordarello”, perché chiamarla demenza senile mi strugge il cuore. Non tornerà mai più indietro, è destinato a stare sempre peggio, non guarirà mai".

"Il campanello d'alalrme - prosegue Massimiliano al Corriere - si è acceso quando ho scoperto che esisteva una Buzzanca Della Valle Production che ha realizzato prodotti non certo di Serie A che papà non avrebbe mai firmato come regista o attore. L’ultimo alert sulla signora Lavacca è stato il rinvio a giudizio (poi tutto si è prescritto, ndr) per reati commessi ai danni di un uomo anziano. La verità è che da 6/7 anni papà ha cominciato ad avere deficit di comprensione e cognitivi, è facile convincerlo a fare cose che non avrebbe mai fatto o a dire cose che non avrebbe mai detto".

