Cà Zampa, al via la campagna social sui momenti di vita con Fido e Felix

Cane o gatto, la compagnia di un animale domestico diventa preziosa anche durante l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Coronavirus che ha chiuso un intero Paese tra le pareti domestiche. Famiglie, single ed anziani, in linea con le disposizioni dettate dalle autorità, trascorrano intere giornate nelle quattro mura. Una vita casalinga che una famiglia su tre trascorre insieme ad un animale da compagnia. Fido o Felix che aiutano il padrone a trascorrere il tempo in un momento difficile.

Nasce con l’obiettivo di raccontare questa speciale convivenza, la campagna social di Ca’ Zampa, il primo gruppo italiano di Centri per il benessere dei pet, intitolata #ACasaConLoro. Centri specializzati che stanno sempre più diventando un punto di riferimento per chi non si accontenta più dei semplici trattamenti di toelettatura. Lo scopo dell’iniziativa è celebrare lo speciale rapporto dei pet lover con i loro amici a quattro zampe: che sia una passeggiata nel giardino di casa, una videocall di lavoro oppure una maratona televisiva sul divano, l’importante è che sia condivisa con Fido e Felix.