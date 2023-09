Carlo Verdone e gli incassi "da capogiro": ecco quanto vale il suo patrimonio

Carlo Verdone e i successi milionari: ecco quanto vale il suo patrimonio

Chi non ricorda il mitico Ivano in sella alla sua moto con Claudia Gerini e il loro “famolo strano” in Viaggi di Nozze o il pignolo meteoropatico Furio in “Grande, grosso e Verdone”? Sono solo alcuni tra i più iconici ruoli interpretati da Carlo Verdone. L’attore romano campeggia nell’immaginario cinematografico di più generazioni grazie alla sua comicità, a volte coatta, altre amara, che gli ha permesso di accumulare nel tempo un cospicuo patrimonio.

Dopo l’esordio in tv in “Non stop” in cui si esibivano – tra gli altri – i compianti Massimo Troisi e Francesco Nuti, è partita l’escalation verso il cinema, che ha vissuto negli anni in più vesti: attore, produttore, sceneggiatore, persino regista. La sua esperienza decennale gli ha permesso di approdare fino al pluripremiato film da Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

La carriera invidiabile che continua a portare avanti è stata dunque costellata da così tanti ruoli – 27 film diretti e 13 interpretati - che è naturale domandarsi a quanto ammonti la sua ricchezza. Ebbene, ecco svelata la cifra.

Come riportato su Proiezioni di borsa infatti, l’attore e regista romano può contare sulla bellezza di 200 milioni di euro, soprattuto grazie al successo cinematografico di alcuni film più di altri. Primo tra tutti (ovviamente) Viaggi di nozze, che da solo incassò al botteghino 30 miliardi di vecchie lire, di cui 8 finirono nelle tasche di Verdone.

Dopo Viaggi di nozze anche Il mio miglior Nemico ha guadagnato una cifra importante che si aggira sui 15 milioni. Io, loro e Lara ha incassato 12 milioni di euro. Con Grande, Grosso e Verdone ebbe un esordio incredibile guadagnando 5 milioni nelle prime settimane. Con Ilenia Pastorelli in Benedetta follia ebbe un esordio da 4 milioni di euro.