Schiaparelli in rosso, Diego in una "Della Valle di lacrime": bruciati 20 mln

“Elsa Schiaparelli”, perdita di 20 milioni per la holding di Della Valle che controlla il brand

Anche a un grande imprenditore come Diego Della Valle non tutte le ciambelle riescono col buco. Nel 2010, infatti, il patron di Tod’s acquistò il famoso marchio “Elsa Schiaparelli”, dal nome della famosa stilista romana, protagonista del mondo dell’alta moda. Il brand della griffe, di cui direttore creativo è oggi Daniel Roseberry, è in capo alla società francese Elsa Schiaparelli Sas controllata da Della Valle attraverso la Interbasic Holding (Ih) a sua volta detenuta dalla Diego Della Valle & C.

Ebbene il bilancio 2022 di Ih, da poco depositato, ha evidenziato una perdita di quasi 20 milioni di euro, superiore a quella di 14,3 milioni del precedente esercizio e che è stata riportata a nuovo facendo così salire il rosso non ripianato a oltre 155 milioni e riducendo il patrimonio netto a 8,4 milioni.

Nel verbale dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio l’amministratore unico Fabrizio Della Valle (cugino di Diego) spiega che il riporto a nuovo della perdita è avvenuto perché si ritiene che “nel medio periodo la società sarà in grado di riassorbire le perdite conseguite, anche alla luce delle molteplici possibilità di sfruttamento dei brand di proprietà ad oggi ancora impiegati in limitati settori di attività”.

A fronte di soli 1,8 milioni di ricavi la significativa perdita “è determinata principalmente - si legge nella nota integrativa - dai significativi oneri di natura promozionale sostenuti, nonché dal trend ancora negativo della controllata Elsa Schiaparelli Sas”. La controlla transalpina detiene la Schiaparelli Usa e la Schiaparelli Uk.