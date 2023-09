Tod's, ricavi in crescita del 21% a 569 mln. Il titolo vola in Borsa

Tod's, la casa di moda batte le stime degli analisti. Della Valle: "Ottimo lavoro di preparazione alla crescita dei fatturati"

La casa di moda guidata dalla famiglia Della Valle (che controlla anche i marchi Hogan, Fay e Roger Vivier) ha archiviato il semestre con dati oltre le stime degli analisti: i ricavi sono balzati del 21,7% a 569,1 milioni, l’ebitda si è attestato a 138,8 milioni (circa 91 milioni un anno fa) mentre il risultato operativo (ebit) è triplicato a 60,3 milioni, portandosi al 10,6% dei ricavi. In tale scenario, gli analisti si aspettavano un ebit di poco superiore ai 40 milioni. A fronte di tali numeri, il titolo ha preso il volo a Piazza Affari: a metà pomeriggio le quotazioni salgono del 3% a 39 euro.

Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato di Tod's, commentando i conti 2022 del gruppo, ha espresso soddisfazione. "Buoni e soddisfacenti i risultati registrati nel nostro gruppo nello scorso esercizio. Nel 2022 e' stato fatto un ottimo lavoro di preparazione alla crescita dei fatturati dei prossimi anni. I ricavi del gruppo hanno superato il miliardo di euro, con una crescita di circa il 14% rispetto al 2021 e con risultati operativi molto migliori rispetto all'anno precedente. Buona crescita di tutti i marchi in tutte le categorie e in tutte le regions, esclusa la Cina per questioni legate al Covid. Pur in una logica di controllo dei costi e miglioramento di efficienza, la nostra politica di valorizzazione patrimoniale di ogni singolo marchio rimane l'obiettivo principale, insieme alla profittabilità del gruppo".