Caso Boccia/ "Ministro faccia il bravo", ecco l'ultima apparizione pubblica di Sangiuliano con la moglie Federica Corsini

Caso Boccia, Sangiuliano a Venezia con la moglie Federica Corsini



Volto commosso, voce spezzata e qualche lacrima: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha ammesso in diretta nazionale, intervistato al Tg1, di aver tradito la moglie con la sua ormai ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia. "Con lei avevo un legame affettivo", dice in diretta, "chiedo scusa pubblicamente a mia moglie a Giorgia Meloni e a tutto il mio staff", continua il ministro. Insomma, un mea culpa drammatico e plateale che ha lasciato interdetti un po' tutto. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro.

Il "Boccia gate", come in molti l'hanno ribattezzato, inizia il 26 agosto quando Boccia pubblica una foto su Instagram con questa caption: "Grazie al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi". Un post che genera subito curiosità e stupore tra gli addetti ai lavori. Lo staff del ministro però smentisce subito, dicendo che non c’era stata nessuna nomina e negando che tra Boccia e il ministro ci fosse una qualche significativa vicinanza. Da qui una serie di botta e riposta, a colpi di post e social, tra il ministro della Cultura e la stessa Boccia. Fino all'ammissione finale: "Con Boccia avevo una relazione, per questo ho respinto la nomina". Dietro a ciò, ci sarebbe infatti la moglie di Sangiuliano, Federica Corsini, giornalista Rai di lungo corso, che avrebbe ordinato di stracciare la nomina, attraverso un audio. La relazione tra il ministro e Boccia sarebbe nata a maggio per poi concludersi a fine luglio.

Al Lido di Venezia (per la 81esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) il ministro è arrivato il 29 agosto proprio con la moglie. Hanno sfilato insieme sul red carpet. Tra il pubblico c'è però qualcuno che già sospettava una love story extra coniugale: "Ministro, faccia il bravo eh", si sente dalla folla.

