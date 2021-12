Charlene di Monaco sfigurata dalla chirurgia: ecco il vero motivo della fuga

Charlene di Monaco malattia: la rivista Lecturas afferma che la principessa è stata lontana mesi da marito e figli per nascondere gli effetti di un intervento di chirurgia plastica mal riuscito

La malattia di Charlene di Monaco ha tenuto con il fiato sospeso tutto il Principato per mesi. La consorte di Alberto II aveva contratto in Sudafrica, sua patria di origine, un'infezione a naso, gola e orecchie che l'avrebbe costretta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici. Dopo 8 mesi la principessa è finalmente tornata a casa ma i dubbi e le voci sulla natura della sua malattia non sono terminati. Stando a quanto riporta la testata spagnola Lecturas, però, l'allontanamento di Charlene di Monaco dal marito e i due figlie sarebbe stato una montatura per coprire un intervento di chirurgia plastica mal riuscito a cui si sarebbe sottoposta a Dubai e che l'avrebbe sostanzialmente sfigurata.

Charlene di Monaco malattia: mesi lontana dal Principato per coprire un intervento di chirurgia andato male

Nell'articolo l'esperta di case reali, Pilar Eyre, afferma che la Charlene di Monaco non si mostra in pubblico senza mascherina proprio per coprire le cicatrici. La principessa tornata in Europa sarebbe ricoverata, secondo le fonti del Principato, in una clinica svizzera per riprendersi dagli interventi alla testa. "La presunta malattia di Charlene di Monaco non è tale", scrive la giornalista nel suo blog. Alberto II non ha ancora smentito la notizia ma è probabile che ciò avverrà presto come è successo per tutti gli altri rumors in merito allontanamento della consorte. Ad esempio si vociferava che i due stesse divorziando o che lei fosse affetta da un male incurabile o più semplicemente trovasse opprimente la corte di Monte Carlo.