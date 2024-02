Chi è Valeria D'Agostino, l'esuberante fidanzata di Geolier. Foto

Chi è Valeria, la fidanzata di Geolier è un’influencer: sui social si chiama VD’A

Su Instagram è seguita da oltre 300 mila follower, ma lei è follemente innamorata di una persona sola, Geolier, il rapper napoletano arrivato secondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Si chiama Valeria D’Agostino e, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe legata all’artista, all’anagrafe Emanuele Palumbo, da oltre due anni. Poche le informazioni private condivise da Valeria, mentre non mancano gli scatti e i video che ritraggono lei e Geolier insieme nella quotidianità, dalle cena a ristorante alle vacanze, passando per i concerti di lui. Non si sa con certezza quanti anni abbia la ragazza, ma secondo le indiscrezioni è coetanea del rapper, e nella vita è un’attivissima influencer di moda, conosciuta sui social come VD'A.

Il legame tra i due appare oggi forte e solido: "Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c'è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico" sono state le parole dello stesso Geolier in una recente intervista.

Lui è innamoratissimo e la cita spesso sui social. Il rapper napoletano, tra l'altro, ha recentemente raccontato su TikTok che porta sempre dietro il profumo della fidanzata quando sono lontani. Così lo può spruzzare e la sente accanto a lui. Il profumo in questione è l’Oud Santal di Royal Crown, una fragranza speziata non molto famosa, ma che costa più di 450 euro.