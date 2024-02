Chi è Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus brand manager Missoni

Nella serata finale del Festival di Sanremo, Amadeus ha salutato la famiglia seduta in prima fila e come nel 2023 sempre in occasione della finale accanto a Giovanna Civitillio e José è stata inquadrata anche la figlia primogenita Alice Sebastiani. La 26enne è nata dal primo matrimonio del conduttore con Marisa Di Martino.





Alice Sebastiani nasce nel 1997. Nel 2019 si è laureata con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano. "L'’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! - scriveva all'epoca Alice - Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene".

Ha lavorato negli show-room di alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda (da Gucci ad Ermenegildo Zegna), senza dimenticare un’esperienza formativa con Zara Kids di oltre due anni in Spagna, poi Alice è diventata brand manager per Missoni. Oltre alla Spagna, Alice ha vissuto in Inghilterra.





Alice Sebastiani, che è stata testimone di Amadeus alle sue seconde nozze, è molto riservata ed è lontanissima dal mondo dello spettacolo, al contrario del fratello José. "Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia - aveva spiegato Civitillo parlando di Alice, che ha cresciuto da quando aveva circa 5 anni - siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L'abbiamo accontentata".